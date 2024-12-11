Как сильно подорожало жильё в Казахстане? Прогнозы экспертов

В ноябре 2024 года жилье в Казахстане подорожало на 0,4% за месяц. За год рост цен на первичном и вторичном рынках составил 3,4%, а на арендную жилую недвижимость — 7%.
Средняя стоимость новых квартир в ноябре выросла на 0,4%. Рост зафиксирован в нескольких городах, включая Павлодар, Актау, Кокшетау, Тараз, Алматы и Шымкент.
За год жилье в новостройках подорожало на 3,4%, сильнее всего в Актобе, Кокшетау и Таразе. В двух городах жилье подешевело: в Усть-Каменогорске и Атырау. Средняя стоимость новой жилой недвижимости составила 499 257 тенге за квадратный метр.
Цены на перепродажу квартир за месяц выросли на 0,4%. Больше всего вторичное жилье подорожало в Талдыкоргане, Қонаеве и Жезказгане. За год цены на вторичное жилье выросли на 3,4%, сильнее всего в Атырау, Кокшетау и Астане. В пяти городах жилье подешевело: Уральск, Караганда, Алматы, Усть-Каменогорск и Шымкент. Средняя стоимость перепродажи жилой недвижимости составила 511 717 тенге за "квадрат".
Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре выросла на 0,4%. Сильнее всего съемная жилая недвижимость подорожала в Атырау, Семее и Талдыкоргане. В Алматы и Усть-Каменогорске арендная плата подешевела. За год цены больше всего выросли в Уральске, Шымкенте и Талдыкоргане. В Актобе арендная плата снизилась на 8,2%. Арендовать квадратный метр благоустроенного жилья можно за 4 516 тенге.
Жилье может подорожать еще больше из-за роста курса доллара. Это коснется строящейся и новой жилой недвижимости, а также может повлиять на "вторичку".
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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