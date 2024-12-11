Достигнут ли в 2025 году ставки по ипотеке 50 процентов?

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В случае тяжёлого мирового экономического кризиса или изменения денежно-кредитной политики в России ставки по ипотеке могут достичь 50% в 2025 году, согласно прогнозу главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain Ипотека

В будущем, до 2025 года и далее, такой сценарий возможен в случае серьёзного и продолжительного экономического спада в мире или если в России по каким-либо причинам будет проводиться не такая ответственная денежно-кредитная политика, пишет Газета.Ru.

Однако вероятность реализации таких событий в ближайшие несколько лет эксперты оценивают как крайне низкую — не более 5%, подчеркнул Калманович.

Даже в 2020 году, когда мировая экономика столкнулась с кризисом из-за пандемии коронавируса и повсеместных ограничений, в России не было повышения процентных ставок, добавил эксперт.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году процентные ставки в России не увеличивались, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин предполагает, что на заседании Центробанка 20 декабря ключевая ставка будет повышена с 21 до 22-23%, что приведёт к росту ставок по ипотеке до 28-30% и более к Новому году.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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