Не выбрасывайте старые ковры! 5 идей, как их использовать в доме

Современные хозяйки знают: старый ковёр — это не хлам, а полезный ресурс для дома и дачи. Вот несколько идей, как подарить ему вторую жизнь.
1. Защита полов от царапин. Нарежьте ковёр на кусочки и прикрепите их к ножкам мебели. Ваши полы будут благодарны!
2. Тишина во время стирки. Положите фрагмент ковра под стиральную машину для снижения шума и вибрации.
3. Уют для питомца. Из куска старого ковра получится мягкая лежанка для вашего четвероногого друга.
4. Дорожки для дачи. Проложите ковровые дорожки на грядках — грязь останется в прошлом!
5. Подложка для багажника. Защитите автомобильный багажник от грязи и повреждений.
Не спешите выбрасывать — ковёр ещё послужит верой и правдой!
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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