Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свиной жир в кубке: римский артефакт из Англии раскрыл свой секрет
Ошибка в кормлении: как курица может навредить кошке
Какими пикантными и необычными начинками вы очень легко сделаете пиццу ярче
Диабет и сердечные болезни: кофе помогает защитить организм
Генетика сна и кошачья любовь к отдыху
Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте
Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок
Секретный соус для идеальных пельменей: готовим быстро и вкусно
Это удобрение вам не помощник, если хотите посадить укроп

Не выбрасывайте старые ковры! 5 идей, как их использовать в доме

0:57
Недвижимость

Современные хозяйки знают: старый ковёр — это не хлам, а полезный ресурс для дома и дачи. Вот несколько идей, как подарить ему вторую жизнь.

Старый ковёр
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старый ковёр

1. Защита полов от царапин. Нарежьте ковёр на кусочки и прикрепите их к ножкам мебели. Ваши полы будут благодарны!

2. Тишина во время стирки. Положите фрагмент ковра под стиральную машину для снижения шума и вибрации.

3. Уют для питомца. Из куска старого ковра получится мягкая лежанка для вашего четвероногого друга.

4. Дорожки для дачи. Проложите ковровые дорожки на грядках — грязь останется в прошлом!

5. Подложка для багажника. Защитите автомобильный багажник от грязи и повреждений.

Не спешите выбрасывать — ковёр ещё послужит верой и правдой!

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вау, они снова в моде! Какая обувь в тренде этой зимой, рассказала стилист
Общество
Вау, они снова в моде! Какая обувь в тренде этой зимой, рассказала стилист Аудио 
Рецепт драников, который понравится даже привередам
Еда и рецепты
Рецепт драников, который понравится даже привередам Аудио 
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Диабет и сердечные болезни: кофе помогает защитить организм
Генетика сна и кошачья любовь к отдыху
Не выбрасывайте старые ковры! 5 идей, как их использовать в доме
Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте
Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок
11 декабря: горы, танго и наркоз
Секретный соус для идеальных пельменей: готовим быстро и вкусно
Это удобрение вам не помощник, если хотите посадить укроп
Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни
Глобальное потепление ставит под угрозу морскую экосистему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.