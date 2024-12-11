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Кухонная раковина будет сиять. Вот как правильно её чистить

1:23
Недвижимость

Как правильно чистить кухонную мойку

Чтобы почистить кухонную мойку, возьмите полстакана пищевой соды и стакан поваренной соли. Растворите их в воде и вылейте раствор в раковину на 15 минут. Затем промойте слив под высоким напором горячей воды.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

Можно смешать небольшое количество средства для мытья посуды и теплой воды. Нанесите мыло на раковину и протрите губкой, тщательно смойте грязь водой и протрите сухой тряпкой.

Если пятна серьезные, используйте пищевую соду с небольшим количеством воды. Порошок сможет очистить пятна от чая, остатки жира или другие загрязнения.

Если вам нужно отбелить раковину, используйте сантехнические средства на основе хлора или лимонный сок.

После уборки смажьте раковину небольшим количеством масла, чтобы обеспечить защитную пленку. Это сделает раковину сверкающей чистотой.

Как избавиться от желтого налета на раковине

Чтобы вывести желтые пятна с раковины, нанесите на сухую поверхность пищевую соду и полейте все белым уксусом до образования пены. Затем смойте остатки продукта губкой и чистой водой. Столовый уксус и пищевая сода помогают растворить известковый налет и отбелить поверхность кухонной мойки.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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