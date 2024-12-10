Россиянам назвали лучшие страны для покупки недвижимости

В 2025 году среди россиян ожидается высокий интерес к покупке недвижимости в таких странах, как Россия, Таиланд и Индонезия, согласно мнению экспертов.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Внутри страны, вероятнее всего, россияне будут ориентироваться на приобретение квартир и домов в крупных городах, таких как Москва и Сочи, где доходность от вложений в недвижимость может достигать 20%. На следующем уровне по популярности стоят такие регионы, как Алтай и Крым, однако привлекательность последнего будет зависеть от развития политической ситуации.

Что касается Таиланда, то его инвестиционная привлекательность будет только расти. Предполагаемая доходность от вложений в недвижимость в этой стране может составить до 15% в год, а доходы от аренды могут достигать 60%. В Индонезии особое внимание инвесторов будет сосредоточено на острове Бали. Здесь доходность от перепродажи объектов недвижимости может достигать 40%, а от аренды — 12-15%, сообщает "Газета.Ru".

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



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