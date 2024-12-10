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Несколько хитроумных способов снизить влажность в доме без осушителя воздуха

Недвижимость

Проблема повышенной влажности в квартире становится все более актуальной, особенно в осенний и зимний периоды, когда вентиляция в помещениях оставляет желать лучшего, а воздух слишком активно конденсируется. Излишняя влажность способствует возникновению плесени, которая не только выглядит непривлекательно, но и может негативно сказаться на здоровье жильцов.

окно
Фото: PxHere is licensed under CC0
окно

Одним из самых уязвимых мест в борьбе с влажностью является подоконник. Поскольку он расположен рядом с окном, на нем часто образуется конденсат, что может привести к образованию плесени как на стенах, так и на различных элементах интерьера, например, на откосах. Решением этой проблемы могут стать народные средства. Одним из таких методов является использование поваренной соли, которая великолепно поглощает влагу из воздуха. Просто поставьте небольшую емкость с солью на подоконник — она постепенно будет впитывать лишнюю влагу, а когда соль станет насыщенной, ее можно легко заменить.

Также стоит упомянуть о рисе, который, как и соль, обладает способностью поглощать влагу. Вы можете насыпать сухой рис в небольшую миску или специальный мешочек и разместить его на подоконнике. Рис особенно эффективен в холодных климатах, где на окнах накапливается влага. Не забывайте каждые несколько недель заменять рис, чтобы он продолжал выполнять свои функции.

Если проблема с повышенной влажностью в квартире возникает регулярно, имеет смысл ввести несколько простых привычек, помогающих поддерживать уровень влаги на оптимальном уровне. Например, регулярное проветривание, особенно утренние и вечерние проветривания, очень помогает избавиться от лишней влажности. Даже короткое, но интенсивное проветривание значительно улучшает качество воздуха и способствует снижению уровня влажности.

Следует также воздерживаться от сушки белья в помещении, так как влага, выделяемая во время сушки, является одной из главных причин повышения уровня влажности в квартирах. Если есть возможность, сушите одежду на балконе или используйте специальную сушилку.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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