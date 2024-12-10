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Риелтор Загоренко рассказала об особенностях «правильной ипотеки»

Недвижимость

Лимиты по семейной ипотеке исчерпаны. В то время как потенциальные покупатели недвижимости в ожидании новых предложений, в Ростове разрабатываются уникальные программы, чтобы стимулировать спрос на жилье, сообщает риелтор Елена Загоренко.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

По словам Загоренко, при условии минимального первоначального взноса ежемесячные выплаты по ипотеке становятся настолько высокими, что многим жителям Ростова это просто не по карману. Однако для улучшения покупательских возможностей внедряются новые программы, в числе которых "правильная ипотека".

Данная программа позволяет в течение определенного времени пользоваться низкой процентной ставкой. Это означает, что покупая жилье в Ростове под такую ипотеку, заемщик может, к примеру, два года платить 4,99% или 7,5 лет — 11,1%. После окончания льготного срока предусмотрен переход на стандартный платёж со ставкой 26%, сообщает rostovgazeta.ru.

Тем не менее, как уточняет риелтор, условия "правильной ипотеки" у ведущих застройщиков в Ростове могут варьироваться. Например, ставка 4,99% может действовать у одного застройщика лишь полгода, в то время как у другого этот срок составляет 9 месяцев, а у третьего — 1 или 2 года.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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