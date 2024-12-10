Как избавиться от засоров в трубах без химии и сложных инструментов

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Забитые трубы — одна из самых распространенных проблем в квартирах, которая может вызвать неприятный запах и медленный слив воды. Часто можно справиться с засором без помощи сантехников, используя доступные и эффективные методы.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Среди них — механическая чистка с вантузом, использование химических средств, сантехнический змей, а также экологичные способы с уксусом и содой. Для более сложных засоров можно применить парогенератор. Все эти методы легко реализуемы и не требуют больших финансовых затрат.

Чтобы избежать повторных засоров, важно следить за состоянием труб и регулярно их очищать, а также избегать попадания в канализацию жира и пищевых остатков.

Уточнения

Труба — длинное пустотелое изделие постоянного сечения.





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