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Как избавиться от засоров в трубах без химии и сложных инструментов

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Недвижимость

Забитые трубы — одна из самых распространенных проблем в квартирах, которая может вызвать неприятный запах и медленный слив воды. Часто можно справиться с засором без помощи сантехников, используя доступные и эффективные методы.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Среди них — механическая чистка с вантузом, использование химических средств, сантехнический змей, а также экологичные способы с уксусом и содой. Для более сложных засоров можно применить парогенератор. Все эти методы легко реализуемы и не требуют больших финансовых затрат.

Чтобы избежать повторных засоров, важно следить за состоянием труб и регулярно их очищать, а также избегать попадания в канализацию жира и пищевых остатков.

Уточнения

Труба — длинное пустотелое изделие постоянного сечения.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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