Как сделать ароматизатор для дома своими руками

3:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом наполнялся приятными ароматами, но не хотите тратиться на дорогостоящие ароматизаторы с сомнительными химическими добавками? Хорошая новость: вы можете сделать ароматизатор самостоятельно! Это не только дешевле, но и позволяет экспериментировать с ароматами, которые идеально подходят вам и вашему дому.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная гостиная комната

В этой статье расскажем о трех простых рецептах, которые помогут создать собственный домашний ароматизатор. Они подходят для людей, которые любят творческий подход и не боятся рисковать.

1. Желатиновый ароматизатор-гель

Этот рецепт прост в исполнении и позволяет создавать ароматизатор в виде геля. Вы можете выбрать любые эфирные масла, чтобы подобрать аромат по своему вкусу.

Ингредиенты:

6 г бесцветного желатина

1 столовая ложка пищевой соды

20-40 капель эфирного масла (по вашему вкусу)

Контейнер с полой крышкой для геля

Как приготовить:

Добавьте желатин в емкость и налейте 2,5 столовых ложки теплой воды.

Перемешайте до полного растворения.

Добавьте пищевую соду и снова тщательно перемешайте.

Перелейте смесь в контейнер, в который хотите залить гель.

Влейте выбранное эфирное масло и перемешайте.

Оставьте ароматизатор на 3-7 часов, чтобы он застыл (время зависит от температуры в помещении).

Такой ароматизатор будет не только приятным дополнением к интерьеру, но и приятным акцентом в любом помещении.

2. Жидкий ароматизатор с распылителем

Если вам нравится использовать жидкие ароматизаторы, этот рецепт как раз для вас. С этим ароматизатором легко справится даже новичок, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

750 мл зернового спирта

100 мл деминерализованной воды

100 мл эфирного масла (по вашему выбору)

30 мл фиксатора аромата

Контейнер с распылительной крышкой или диффузор

Как приготовить:

Смешайте воду и спирт в выбранном контейнере.

Добавьте эфирное масло и фиксатор аромата. Перемешайте.

Если хотите сделать жидкость более привлекательной, добавьте несколько капель пищевого красителя (по желанию).

Перелейте смесь в контейнер с распылителем или диффузор.

Этот ароматизатор будет отлично работать в любом помещении и долго сохранять свежесть.

3. Попурри: аромат в натуральном виде

Если вы любите натуральные запахи, тогда попурри — идеальный выбор для вас. Смешайте простые ингредиенты, и аромат будет наполнять ваш дом в течение всего дня.

Ингредиенты:

1 апельсиновая корка

3 палочки корицы

Несколько гвоздик

2 чайные ложки мускатного ореха

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты и добавьте немного воды.

Поставьте смесь на сковороду и нагревайте на слабом огне, чтобы аромат быстрее раскрывался.

Можно также заморозить смесь в стеклянных банках и использовать по мере необходимости. Когда захотите использовать, просто разморозьте смесь, поставьте свечу rechaud в банку и зажгите — тепло будет активировать аромат.

Этот способ прекрасно подходит для создания атмосферы уюта в доме, а сам процесс готовки — настоящая магия для любителей ароматных нот.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.



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