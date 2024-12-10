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Ошибки, которые делают вашу маленькую квартиру ещё меньше

1:13
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При обустройстве маленькой квартиры важно быть особенно внимательным, так как каждая деталь может существенно повлиять на восприятие пространства. Даже незначительные ошибки могут сделать помещение еще более тесным, чем оно есть на самом деле.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Одна из главных проблем — это использование обоев с бордюром. Такой декор разделяет стену на две части, создавая визуальный эффект уменьшения высоты или ширины. Это особенно заметно в небольших помещениях, где каждый сантиметр важен.

Другой ошибкой является чрезмерное количество аксессуаров и декоративных элементов. Если хочется украсить пространство, лучше выбрать один акцентный предмет, например, большую картину или стильный сувенир. Излишний декор может заставить комнату выглядеть переполненной, что, в свою очередь, делает её еще меньше.

Не стоит забывать и о расстановке мебели. Для компактных квартир не подходит схема с мебелью, расположенной в центре. В таких помещениях гораздо лучше выглядит мебель, размещенная вдоль стен, так можно максимально использовать доступное пространство.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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