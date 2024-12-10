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Не стирайте шторы, пока не прочтёте это!

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Недвижимость

Кухонные шторы рекомендуется стирать по мере загрязнения, так как они пачкаются быстрее, чем в других комнатах. Шторы из гостиной нужно стирать не реже двух раз в год.

Горшок на подоконнике
Фото: PxHere is licensed under CC0
Горшок на подоконнике

Чтобы на гардинах не скапливалась пыль, регулярно проветривайте комнаты и проводите влажную уборку. Тюль и шторы требуют разного ухода. Тонкий тюль можно стирать вручную, замачивая в моющем средстве для деликатных тканей, или в машинке на специальном режиме.

Перед стиркой тюль лучше поместить в сетку для стирки и замочить на два часа в тёплой воде с моющим средством. Затем постирайте его в стиральной машине на деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов и после стирки прогладьте утюгом на самой низкой температуре.

Плотные шторы стираются по тому же алгоритму, но необходимо выбрать режим для конкретного типа ткани и отключить отжим.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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