Не стирайте шторы, пока не прочтёте это!

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухонные шторы рекомендуется стирать по мере загрязнения, так как они пачкаются быстрее, чем в других комнатах. Шторы из гостиной нужно стирать не реже двух раз в год.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Горшок на подоконнике

Чтобы на гардинах не скапливалась пыль, регулярно проветривайте комнаты и проводите влажную уборку. Тюль и шторы требуют разного ухода. Тонкий тюль можно стирать вручную, замачивая в моющем средстве для деликатных тканей, или в машинке на специальном режиме.

Перед стиркой тюль лучше поместить в сетку для стирки и замочить на два часа в тёплой воде с моющим средством. Затем постирайте его в стиральной машине на деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов и после стирки прогладьте утюгом на самой низкой температуре.

Плотные шторы стираются по тому же алгоритму, но необходимо выбрать режим для конкретного типа ткани и отключить отжим.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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