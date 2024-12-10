Сделка века! В Болгарии продали полуразрушенный особняк за почти 2 миллиарда рублей

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бывший руководитель "Лукойл Болгария" Валентин Златев получит 35 миллионов левов (1.88 млрд. рублей) от продажи "Клубничного дома" на улице Сан-Стефано №6 в центре Софии.

Фото: geograph.org.uk by Bob Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Особняк

Новыми владельцами аристократического здания стали мультимиллионеры Тенко Николов и Иво Ценов — боссы ИТ-компании SiteGround. Переговоры длились почти год, и покупателям удалось снизить цену на 5 миллионов левов, хотя изначально Златев оценивал недвижимость в 40 миллионов.

Несмотря на скидку, сделка стала самой дорогой на рынке недвижимости в центре Софии, пишет SvobodnoSlovo.

Здание находилось в полуразрушенном состоянии долгие годы. Новые владельцы планируют вложить еще 15 миллионов левов в восстановление и завершить реконструкцию за три года.

В будущем в "Клубничном доме" разместится штаб-квартира благотворительного фонда "К примеру", основанного в 2022 году руководителями SiteGround.

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.



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