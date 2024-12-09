Экономим на привычках! Как накопить на ремонт квартиры за 3 месяца?

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Быстро накопить на ремонт квартиры даже при ограниченном бюджете вполне реально, считает директор по развитию бизнеса инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Станислав Скубейда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

В интервью RuNews24 он рассказал, как за три месяца собрать нужную сумму на обновление жилья.

Первым шагом необходимо рассчитать, сколько денег потребуется для ремонта. Косметический ремонт студии, сделанный своими руками, обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Более сложные проекты могут потребовать до 300 тысяч рублей. Чтобы накопить за три месяца, нужно ежемесячно откладывать от 33 до 100 тысяч рублей.

Эксперт рекомендует пересмотреть привычные расходы и начать экономить.

Сократите затраты на походы в кафе, фастфуды и покупки сладостей. Например, ежедневные траты на кофе по 250 рублей обходятся в 22 500 рублей за три месяца. Если готовить кофе дома, можно сэкономить до 17 500 рублей. Обеды в фастфуде по 350 рублей ежедневно "съедают" 31 500 рублей за тот же период. Сладости по 100 рублей в день добавляют еще 9 000 рублей в копилку.

Ещё один способ накопить — продать ненужные вещи. Около 30% содержимого дома — это хлам. Старая техника, мебель и одежда могут принести до 20 000 рублей, если продать их через онлайн-платформы вроде Avito или Юлы.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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