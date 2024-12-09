Стены, пол и потолок в подарок! Вот почему москвичи выбирают квартиры под ключ

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость квартир с готовой отделкой в Москве и Подмосковье в среднем выше на 8-15 тысяч рублей за квадратный метр по сравнению с жильём без ремонта.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Несмотря на дополнительный ценник, покупатели охотно выбирают такие варианты, а застройщики активно увеличивают количество предложений "под ключ", сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Основная причина популярности — экономия за счёт оптовых закупок материалов. Застройщики выполняют ремонт дешевле, чем если бы покупатель делал его самостоятельно. Кроме того, отделка может быть включена в ипотеку, что снижает финансовую нагрузку при покупке.

Однако в условиях роста цен на строительные материалы и увеличения ипотечных ставок выгода от такой отделки становится менее очевидной. Эксперты предполагают, что в будущем экономить на ремонте будут как застройщики, так и покупатели.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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