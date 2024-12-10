Пять вещей, которые категорически запрещено стирать в стиральной машинке

Несмотря на всё удобство использования стиральной машины, существуют определённые вещи, которые нельзя стирать в ней. Мы рассмотрим пять таких вещей и расскажем, почему их нельзя стирать в стиральной машине.
Пять вещей, которые никогда не следует стирать в стиральной машине:
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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