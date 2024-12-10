Пять вещей, которые категорически запрещено стирать в стиральной машинке

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Несмотря на всё удобство использования стиральной машины, существуют определённые вещи, которые нельзя стирать в ней. Мы рассмотрим пять таких вещей и расскажем, почему их нельзя стирать в стиральной машине.

Фото: commons.wikimedia.org by Striped_bow_tie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Галстук-бабочка

Пять вещей, которые никогда не следует стирать в стиральной машине:

Бюстгальтеры. Косточки бюстгальтеров могут повредить барабан машины, а застёжки — порвать другие вещи. Помимо этого, после стирки в машинке сам бюстгальтер может потерять форму. Галстуки. Большинство галстуков сделаны из деликатных тканей, поэтому они могут потерять форму или испачкать другую одежду. Вещи с пайетками, пуговицами и молниями. Застёжки могут застрять в машине или повредить другую одежду. И есть высокий риск того, что декоративные детали просто-напросто оторвутся во время стирки. Детские носки и мелкие предметы гардероба. Маленькие вещи могут попасть в дренажные отверстия барабана и ухудшить работу стиральной машины. Изделия из шёлка. Высокие температуры и циклы отжима могут испортить деликатную ткань, которая может порваться или потерять форму.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.