Деньги россиян от продажи недвижимости могут временно блокировать

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Введение временной блокировки средств от продажи недвижимости может ухудшить положение граждан, считает вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Фото: pxhere.com Ипотека

Как сообщает "Москва 24", что эта мера создаст дополнительные сложности для большинства россиян, которые продают жильё для покупки новой недвижимости.

Инициатива блокировки на семь дней была предложена для проверки законности сделок и борьбы с мошеннической схемой "продавец под влиянием". Однако Апрелев подчеркнул, что около 60% операций на вторичном рынке проводятся в формате альтернативных сделок, когда одна квартира продаётся для приобретения другой. Задержка в переводе денег приведёт к затягиванию таких сделок и осложнит ситуацию на рынке.

По мнению эксперта, недельная блокировка не решит проблему мошенничества, так как аферисты легко адаптируются к новым схемам. Вместо этого Апрелев предложил полностью переходить на безналичные расчёты через аккредитивы или другие проверенные механизмы.

Он также считает необходимым усилить информирование граждан, чтобы они лучше разбирались в нюансах сделок с недвижимостью. Муниципальные органы и СМИ должны активнее консультировать население и помогать в проверке юридической чистоты сделок.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.