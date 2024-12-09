Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки наклоняют голову, чтобы лучше нас понять
Япония глазами Сергея Орлова — что поразило комика
Стены, пол и потолок в подарок! Вот почему москвичи выбирают квартиры под ключ
Мужа Бейонсе, рэпера Jay-Z обвинили в тяжком преступлении
Лёгкий рецепт теста для пиццы, который всегда получится
Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья
Россия может стать первой страной с резервом в биткоинах
Тёмный охотник: кто живет на глубине 8 километров?
Несколько дней на спасение почты Gmail: что делать, если аккаунт взломан

Деньги россиян от продажи недвижимости могут временно блокировать

1:23
Недвижимость

Введение временной блокировки средств от продажи недвижимости может ухудшить положение граждан, считает вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Ипотека
Фото: pxhere.com
Ипотека

Как сообщает "Москва 24", что эта мера создаст дополнительные сложности для большинства россиян, которые продают жильё для покупки новой недвижимости.

Инициатива блокировки на семь дней была предложена для проверки законности сделок и борьбы с мошеннической схемой "продавец под влиянием". Однако Апрелев подчеркнул, что около 60% операций на вторичном рынке проводятся в формате альтернативных сделок, когда одна квартира продаётся для приобретения другой. Задержка в переводе денег приведёт к затягиванию таких сделок и осложнит ситуацию на рынке.

По мнению эксперта, недельная блокировка не решит проблему мошенничества, так как аферисты легко адаптируются к новым схемам. Вместо этого Апрелев предложил полностью переходить на безналичные расчёты через аккредитивы или другие проверенные механизмы.

Он также считает необходимым усилить информирование граждан, чтобы они лучше разбирались в нюансах сделок с недвижимостью. Муниципальные органы и СМИ должны активнее консультировать население и помогать в проверке юридической чистоты сделок.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья
В США высказались о возможности увеличения парка бомбардировщиков B-21
Россия может стать первой страной с резервом в биткоинах
Тёмный охотник: кто живет на глубине 8 километров?
Несколько дней на спасение почты Gmail: что делать, если аккаунт взломан
Ошибка, которая делает мёд бесполезным в вашем чае
Натуральные методы защиты растений от улиток в огороде
Лучшие автомобили с минимальными расходами на ремонт
Ледяной город в Китае привлекает туристов со всего мира
Лучшие сорта томатов для консервирования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.