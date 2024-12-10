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У покупки квартиры в рассрочку, помимо очевидного плюса, есть и три минуса

2:40
Недвижимость

У рассрочки на покупку квартиры есть несколько особенностей, которые следует учитывать. О них напомнила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

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Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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По словам сенатора, во-первых, стоимость недвижимости необходимо выплатить в течение одного-двух лет, что может быть сложным для некоторых покупателей.

Во-вторых, многие застройщики не предоставляют скидки на квартиры с рассрочкой.

В-третьих, за просрочку платежа может быть начислен штраф, пишет Газета.Ru.

Однако у рассрочки есть и преимущества, подчеркнула эксперт.

"Но безусловным плюсом рассрочки является то, что цена на квартиру фиксируется, покупатель не переплачивает банку. Даже рассрочка с процентной ставкой выгоднее из-за короткого периода выплат, поэтому переплата банку будет меньше, чем при ипотеке", — сказала Епифанова.

Кроме того, покупка в рассрочку не требует длительного ожидания от банка, а требования застройщика к покупателям обычно лояльнее, чем требования банка к заёмщикам.

На рынке жилья есть два варианта рассрочки. Первый — беспроцентная, когда после внесения первоначального взноса на остаток, который разбивается по месяцам или кварталам, проценты не начисляются. Такая рассрочка обычно предлагается для бюджетного жилья.

Второй вариант — рассрочка с процентами, аналогичная банковскому кредиту. В этом случае на остаток задолженности начисляется процент.

Сенатор Ольга Епифанова рекомендует использовать рассрочку тем, у кого есть большая часть необходимой суммы. Если покупатель только планирует получить деньги, например, от продажи другой недвижимости, то с рассрочкой лучше не рисковать. Есть вероятность небыстрого процесса продажи квартиры и вероятность начисления штрафов за задержку платежа в рамках рассрочки.

Если есть сомнения в своей способности своевременно погасить рассрочку, то лучше рассмотреть возможность ипотеки. Хотя ипотеку сложнее оформить, её можно погасить раньше срока, не переплачивая банку. Кроме того, при одобрении ипотеки квартира будет оплачена полностью, и можно рассчитывать на скидку от застройщика, добавила сенатор.

Чтобы избежать рисков при покупке жилья в рассрочку, необходимо внимательно изучить условия договоров и при необходимости всё уточнить. Также важно объективно оценить свои финансовые возможности наперёд, чтобы понять, сможете ли вы вовремя платить по рассрочке.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. 

О́льга Никола́евна Епифа́нова (род. 19 августа 1966, Новгород) — российский политик.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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