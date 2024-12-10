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7 проверенных способов, как убрать пятна от наклеек

1:27
Недвижимость

Растительное масло

Нанесите небольшое количество растительного масла на пятно от клея. Дайте ему постоять несколько минут, чтобы клей размягчился. Аккуратно потрите участок тряпочкой или губкой, пока клей не отойдет.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Раствор уксуса

Смешайте равные части уксуса и воды. Смочите раствором тряпочку или губку. Прижмите к пятну от клея и оставьте на некоторое время. Сотрите клей чистой тряпкой.

Спирт

Промокните спиртом пятно от клея с помощью ватного тампона или тряпки. Дайте постоять несколько минут. Аккуратно потрите участок до тех пор, пока клей не перестанет быть виден.

Метод нагрева

Используйте фен, чтобы разогреть клей на наклейке. Медленно снимите наклейку, продолжая нагревать. Остатки клея можно стереть тряпкой.

Средство для мытья посуды

Смешайте несколько капель средства для мытья посуды с теплой водой. Нанесите мыльный раствор на пятно от клея. Потрите участок губкой или мягкой щеткой. Промойте чистой водой и вытрите насухо.

Жидкость для снятия лака (без ацетона)

Используйте ватный тампон, смоченный в жидкости для снятия лака без ацетона. Аккуратно вотрите в пятно от клея, пока оно не растворится. Протрите участок чистой тряпкой.

Уточнения

Наклейка представляет собой тип бумаги или пластика, липкий с одной стороны, и, как правило, с дизайном, с другой.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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