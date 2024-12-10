Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небесный диск Небры: Что древние знали о звёздах 3800 лет назад
Рекомендации по уходу за молодыми можжевельниками
Худеем на 30 кг! Людям с ожирением нужно начинать тренировать по особой схеме
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Готовы к зиме? Как поддерживать организм в любой сезон
Как кошка показывает свою любовь: 3 главных сигнала
7 проверенных способов, как убрать пятна от наклеек
Срок продажи доли иностранцев в проекте Сахалин-1 продлили
Малина без червячков: 8 простых советов для садоводов

Как правильно чистить посудомоечную машину? Поможет это спасительное средство

1:19
Недвижимость

Лучший способ чистки посудомоечной машины

Известковые отложения можно удалять из посудомоечной машины в режиме холостого хода. Просто запустите обычный цикл очистки, но без посуды. Также существуют специальные очистители для этой техники. Тем не менее известковый налет можно легко удалить с помощью подходящих бытовых средств.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Большинство посудомоечных машин имеют программу самоочистки. Таким методом очищения обрабатываются все труднодоступные участки, налет, жир и плесень. Для этой программы не следует использовать обычное моющее средство для посудомоечной машины.

Как правильно чистить посудомоечную машину с помощью уксуса и пищевой соды

Вы можете очистить посудомоечную машину уксусом и пищевой содой, выполнив несколько простых шагов.

Чтобы почистить посудомоечную машину в домашних условиях, налейте две чашки уксуса в глубокую емкость. Затем поставьте ее на верхнюю решетку посудомоечной машины.

Положите небольшое количество пищевой соды на дно прибора. Включите технику на максимальный цикл. После нагрева воды поставьте посудомоечную машину на паузу примерно на час

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гарик Харламов показал результат своего похудения
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал результат своего похудения Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Эта пятёрка немецких авто за 500 тыс. рублей прошла проверку временем
Древний щит римского солдата: редкая находка с трагической историей
Чихание у кошек: когда это просто мелочь, а когда стоит бить тревогу
Nvidia втягивают в американо-китайские трения
Секреты ухода за хедерой: от пересадки до обрезки
Ножки как с обложки: где лучше бегать — в спортзале или на улице?
Цитрусовая приправа для выпечки: невероятный аромат и вкус ваших новогодних шедевров
Как дать кошке таблетку и при этом не пострадать самому?
Зачем вам субсидии — Мексике и Канаде предложили стать американскими штатами
Стригущий лишай: симтомы и лечение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.