Как правильно чистить посудомоечную машину? Поможет это спасительное средство

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лучший способ чистки посудомоечной машины

Известковые отложения можно удалять из посудомоечной машины в режиме холостого хода. Просто запустите обычный цикл очистки, но без посуды. Также существуют специальные очистители для этой техники. Тем не менее известковый налет можно легко удалить с помощью подходящих бытовых средств.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Большинство посудомоечных машин имеют программу самоочистки. Таким методом очищения обрабатываются все труднодоступные участки, налет, жир и плесень. Для этой программы не следует использовать обычное моющее средство для посудомоечной машины.

Как правильно чистить посудомоечную машину с помощью уксуса и пищевой соды

Вы можете очистить посудомоечную машину уксусом и пищевой содой, выполнив несколько простых шагов.

Чтобы почистить посудомоечную машину в домашних условиях, налейте две чашки уксуса в глубокую емкость. Затем поставьте ее на верхнюю решетку посудомоечной машины.

Положите небольшое количество пищевой соды на дно прибора. Включите технику на максимальный цикл. После нагрева воды поставьте посудомоечную машину на паузу примерно на час

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.