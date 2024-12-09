Эксперты рассказали, о какой квартире мечтают большинство россиян

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство жителей России мечтают о двухкомнатной квартире с просторной кухней и красивыми пейзажами за окном.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Паркетный пол в квартире

Среди опрошенных 38,2 процента выбрали бы «двушку» площадью более 65 квадратных метров. 29,4 процента отдали бы предпочтение «трешке» с минимальной площадью 80 метров, а 12,7 процента выбрали бы «однушку», даже если бюджет не ограничен. При этом 28,4 процента респондентов мечтают о жизни в Краснодарском крае, 26,5 процента — в Москве и Подмосковье, а 18,6 процента — в Санкт-Петербурге или Калининграде, передает «Газета.Ru».

Для 49 процентов участников опроса идеальное жилье должно включать в себя просторную кухню-гостиную и привлекательный вид из окна. 44,1 процента людей предпочли бы проживать в спальном районе с развитой инфраструктурой, 32,4 процента — на спокойной окраине, а 23,5 процента — в центре города. Кроме того, 62,7 процента респондентов хотят жить в кирпичном жилом доме, в то время как 9,8 процента выбирают «сталинки».

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.



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