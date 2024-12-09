Эксперты предрекли подорожание маленьким квартирам

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрет на возведение малогабаритных квартир в Подмосковье приведёт к их удорожанию на вторичном рынке из-за сокращения их количества.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Основатель проекта "Инвестиции Лазовского" Максим Лазовский отметил, что существенных колебаний цен на рынке жилой недвижимости в результате введения новых правил ожидать не стоит.

Спрос на подобные студии может возрасти уже в декабре, поскольку они вызовут интерес у инвесторов, которые захотят приобретать их на первичном рынке, а не на вторичном, добавил эксперт, сообщает Life.

Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова указала, что в сегменте элитной недвижимости квартиры площадью 28 метров отсутствуют, поэтому изменений в этом разделе не предвидится. В сегментах комфорт-класса и бизнес-класса ожидается рост средней стоимости объектов в результате увеличения их площади.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.



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