Как сделать функциональный и практичный интерьер без дизайнера

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современный дизайн помогает создавать в вашем жилье ту атмосферу, которая вам нужна, будь то уютная кухня-гостиная для семейных встреч или функциональный кабинет для повседневной работы.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Для начала стоит составить список изменений и улучшений, которые хочется внести в квартиру. В этом списке следует указать личные стилистические предпочтения и функциональные требования. Кроме того, полезно проанализировать существующие проблемы в интерьере и найти способы их решения.

Любое помещение требует зонирования. Функциональная связь между различными участками пространства определяется вашим образом жизни. Даже в ограниченных по площади условиях можно выделить различные зоны, что сделает интерьер более структурированным и комфортным. Также стоит периодически заглядывать на сайты дизайнеров, изучать актуальные тенденции и выбирать что-то подходящее. Не стоит бояться экспериментов — смешивание стилей сегодня тоже в моде.

Обратите внимание на свои ежедневные привычки. Некоторые вещи могут показаться удобными, а другие, наоборот, быть источником раздражения, передает РБК.

Лучше всего использовать натуральные материалы. На данный момент популярны дерево и как обработанный, так и необработанный камень. Эти материалы помогают создать атмосферу уюта и тепла, способствуя расслаблению.

Ремонт и оформление интерьера — процесс, который требует времени, поэтому имеет смысл разработать график выполнения всех этапов работы. Не забывайте об важности выбора мелких деталей: фурнитуры, текстиля и декоративных аксессуаров.

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