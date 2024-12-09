Не ставьте зеркало в этих местах, если не хотите навлечь на себя неприятности

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Одним из важных аспектов оформления квартиры является размещение зеркал. Эксперты предупреждают, что размещать зеркало напротив кровати или окна не стоит.

Фото: Pexels by Athena, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зеркало

В первом случае зеркало может отбирать у спящего человека жизненную энергию, нарушая гармонию, а во втором — нарушать поток позитивной энергии, отражая ее от окна и заполняя дом негативом.

Также важно, чтобы зеркало не находилось напротив входной двери, поскольку оно может "вытягивать" положительную энергетику из дома, а на кухне — напротив плиты, что приводит к энергетическому истощению.

Также на кухне лучше избегать зеркал рядом с горячими поверхностями и вблизи обеденной зоны.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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