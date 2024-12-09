Тараканы в квартире — смертельно опасно! Как избавиться от них навсегда?

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тараканы являются не только неприятными насекомыми, но и переносчиками множества опасных микроорганизмов, таких как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококк.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Они не кусаются, но могут переносить болезни, загрязняя поверхность, по которой они ползают, — от пищи до детских игрушек.

Тараканы могут вызвать серьезные заболевания, включая гепатит, столбняк или астму. Особенную опасность они представляют для домашних животных: проглоченный таракан может передать вирусы, а если он был обработан химикатами, животное может отравиться.

Причины появления тараканов могут быть разными: от грязной квартиры до попадания насекомых с вещей, купленных в магазине или принесенных с общественного транспорта.

Чтобы избавиться от тараканов, необходимо устранить их источники пищи, воды и укрытия, а также воспользоваться инсектицидами. Однако, если тараканы появляются из соседних квартир или подвалов, простая дезинсекция не всегда решит проблему. В таких случаях стоит обратиться в управляющую компанию или поговорить с соседями, чтобы они также провели обработку.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.



Дезинсе́кция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum — насекомое) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение артроподов (насекомых и клещей.



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