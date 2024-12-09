30 квадратов не приговор! Как выбрать мебель для маленькой квартиры

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Для маленькой квартиры выбор мебели становится настоящим вызовом. Чтобы пространство выглядело более просторным и уютным, важно правильно расставить акценты.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная

Одним из ключевых моментов является цветовая палитра: светлые оттенки, такие как белый, серый или молочный, помогут визуально расширить комнату, в то время как темные и яркие цвета, наоборот, создадут ощущение тесноты.

Скандинавский или прованс — это те стили, которые идеально подойдут для ограниченного пространства. Качественные материалы, такие как натуральное дерево, помогут сохранить интерьер элегантным.

Важно также избегать громоздкой мебели: трансформируемая мебель, например раскладной диван или выдвижные столики, станет отличным выбором.

В спальне требуется особый подход: компактные решения, такие как низкие тумбочки и шкафы, сэкономят пространство, а шкаф-купе станет настоящим спасением для маленькой комнаты, ведь он поможет организовать хранение, не захламляя пространство.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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