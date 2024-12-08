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Не допустите этой ошибки с розетками — иначе вас ждёт катастрофа

1:07
Недвижимость

Правильная установка розеток и выключателей играет важнейшую роль в создании комфортного и безопасного жилья.

Возгорание электророзетки
Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области is licensed under public domain
Возгорание электророзетки

Ошибки в этом процессе могут не только вызвать бытовые неудобства, но и привести к серьёзным авариям. 

Одной из самых распространённых проблем становится неграмотно спланированное размещение розеток и выключателей. Часто это происходит из-за отсутствия предварительного плана расстановки мебели и техники. В результате розетки оказываются за мебелью или в труднодоступных местах, что значительно осложняет их использование.

Чтобы избежать таких неудобств, необходимо заранее спланировать расположение всех основных предметов интерьера — диванов, шкафов, кроватей и кухонных гарнитуров. Полезно составить схему комнаты и обозначить зоны, где понадобится электричество. Это особенно важно для помещений с большим количеством техники, например, кухни или рабочих кабинетов.

Также стоит помнить, что чрезмерное использование удлинителей не только неудобно, но и небезопасно для электросети.

Уточнения

Розе́тка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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