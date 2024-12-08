Уборка на кухне станет в 3 раза проще с этим народным средством

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для очистки кухонной мебели, техники и различных поверхностей можно использовать как магазинные чистящие средства, так и проверенные народные рецепты.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Среди домашних компонентов популярностью пользуются сода, уксус, лимонный сок и перекись водорода — всё это можно найти на любой кухне.

Независимо от выбранного средства, придерживайтесь нескольких рекомендаций.

Перед тем как наносить чистящее средство на всю поверхность, испытайте его на небольшом, скрытом участке. Это особенно важно для деревянных фасадов, акриловых столешниц и стеклокерамики.

Старую зубную щётку можно применить для борьбы с жиром в углах и щелях. Смочите её в чистящем растворе и обработайте загрязнённую область.

Вместо агрессивных чистящих порошков используйте соду и жёсткую сторону губки. Даже твёрдые материалы, такие как камень, могут повредиться из-за абразивов, что приведёт к появлению микротрещин, в которых будет скапливаться грязь.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.



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