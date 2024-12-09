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Внимание на жёсткость, высоту и наполнитель: выбираем правильную подушку

1:54
Недвижимость

Выбор правильной подушки очень важен для здоровья и комфорта во время сна. Подушка должна обеспечивать правильное положение головы и шеи, чтобы поддерживать естественный изгиб позвоночника и предотвращать напряжение мышц.

Подушки
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Подушки

При выборе подушки обратите внимание на её высоту, мягкость и материал наполнителя. Высота подушки должна соответствовать длине вашего плеча, а мягкость — вашим предпочтениям и состоянию здоровья.

Прежде всего, подушка не должна быть чересчур мягкой, поскольку под весом головы она может потерять форму и не обеспечить правильное положение шеи. Однако и слишком жёсткая подушка может быть неудобной для сна, так как излишнее давление может мешать отдыху.

Лучше выбрать подушку средней жёсткости. Наполнители из натуральных материалов, таких как пух или шерсть, могут вызывать аллергию, привлекать насекомых и не обеспечивать достаточную поддержку позвоночнику.

Поэтому стоит обратить внимание на современные материалы, используемые для изготовления подушек с ортопедическим эффектом.

Рассмотрите следующие материалы для наполнения подушек:

  • латекс — эластичный и упругий материал, который хорошо поддерживает голову и шею;
  • пенополиуретан с эффектом памяти — материал, который адаптируется к форме вашего тела и обеспечивает идеальное положение для сна;
  • гель с охлаждающим эффектом — материал, который помогает улучшить качество сна и снизить давление на шею;
  • гречневая шелуха — натуральный и экологичный материал, который обеспечивает хорошую поддержку головы и шеи.

Важно также учитывать индивидуальные особенности и предпочтения при выборе подушки. Регулярно меняйте наволочки и проветривайте подушки, чтобы избежать скопления пыли и бактерий.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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