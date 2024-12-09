Так точно не надо — шесть ошибок, которые многие допускают при стирке постельного белья

Каждый день мы используем постельное бельё, чтобы наслаждаться комфортом и уютом во время сна. Однако, чтобы оно служило нам как можно дольше и сохраняло свою свежесть и чистоту, необходимо правильно ухаживать за ним. Мы рассмотрим основные ошибки, которые допускают многие хозяйки при стирке постельного белья, и дадим рекомендации по их предотвращению.
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель
Как правильно стирать постельное бельё: избегайте этих шести ошибок, которые допускают многие хозяйки.
Неправильная сортировка белья. Стирайте постельное бельё отдельно от других вещей, сортируя его по цвету. Застёгивайте пуговицы и молнии на пододеяльниках и наволочках перед стиркой.
Перегрузка стиральной машины. Загружайте машину только наполовину, чтобы обеспечить качественную стирку и избежать повреждения белья.
Неправильный выбор температуры воды и режима стирки. Изучайте рекомендации на этикетках белья и выбирайте подходящий режим и температуру для каждого типа ткани.
Неправильное использование моющих средств. Используйте рекомендованное количество моющего средства и выбирайте его в зависимости от типа ткани. При необходимости используйте ополаскиватель для мягкости белья.
Неправильная сушка постельного белья. Сушите бельё в тени или в хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей и сушильной машины. Гладьте влажное бельё для лёгкого разглаживания.
Отказ от предварительной обработки пятен. Обрабатывайте пятна перед стиркой, используя подходящие средства и методы, чтобы избежать закрепления загрязнений.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.