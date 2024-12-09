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Создайте новогоднюю атмосферу в доме с помощью мелких деталей

1:37
Недвижимость

Ароматические свечи

Выбирайте свечи с ароматами корицы, сосны или имбирных пряников. Аромат может мгновенно создать праздничную атмосферу. Стратегически разместите их в жилых помещениях или на столешницах.

новогодний стол
Фото: freepik
новогодний стол

Праздничные декоративные подушки

Добавьте декоративные подушки на праздничную тематику к диванам или креслам. Выбирайте дизайны с классическими узорами, такими как северный олень, снежинки.

Центральные украшения

Создайте центральное украшение праздника для обеденного или кофейного столика. Добавьте в вазу такие элементы, как сосновые шишки, украшения или даже маленькие елочные ветки.

Адвент-календарь

Создайте предвкушение с помощью адвент-календаря. Это может быть настенная подвеска, настольная версия или даже проект "сделай сам".

Праздничная сервировка стола

Используйте праздничные салфетки, кольца для салфеток или дорожки для стола во время новогоднего сезона. Используйте традиционные цвета, такие как красный, зеленый и золотой, для создания классического образа.

Наволочки на подушки с сезонными принтами

Замените свои обычные наволочки на наволочки с зимними принтами, снеговиками или праздничными поздравлениями. 

Гирлянды и венки

Украсьте камины, лестницы или входные двери гирляндами и венками из сосны. Подумайте о добавлении небольших украшений или лент для дополнительного изящества.

 

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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