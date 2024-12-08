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Почему подлокотники — не всегда лучший выбор для рабочего кресла

1:46
Недвижимость

Если вы планируете создать домашний мини-офис, правильно выбранное рабочее кресло станет залогом вашего комфорта и здоровья. При покупке важно учитывать не только стиль, но и функциональность. Не стоит жертвовать удобством ради эстетики — кресло должно быть эргономичным и подходить вашим индивидуальным потребностям.

Девушка-подросток с книгой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-подросток с книгой

Как выбрать удобное рабочее кресло

1. Подлокотники: нужны или нет?

Подлокотники — это не обязательный элемент. Их основная функция — облегчить процесс садиться или вставать. Однако, если локти постоянно лежат на подлокотниках во время работы, это может привести к неестественному положению тела. В результате к концу дня вы можете почувствовать боль и напряжение.

2. Правильная высота кресла

Высота кресла должна позволять ногам свободно опираться на пол.

Колени не должны быть сильно согнуты, но и висеть в воздухе ноги не должны.
Если ваша мебель не позволяет ногам достать до пола, стоит использовать подставку.

3. Спинка: с ней или без неё?

Если вы уверены в своей способности поддерживать правильную осанку, можно выбрать кресло без спинки.
Однако, если кресло со спинкой всё же предпочтительнее, важно правильно на неё опираться:

опирайтесь всей спиной, а не только поясницей или лопатками, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Советы для комфортной работы

  • Регулярно вставайте с кресла, чтобы избежать затекания мышц.
  • Обеспечьте рабочее место правильным освещением, чтобы не напрягать глаза.
  • Подберите стол, который будет соответствовать высоте кресла, обеспечивая удобное положение рук.

Уточнения

Кре́сло - предмет мебели для комфортного продолжительного сидения, со спинкой, c подлокотниками или без них.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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