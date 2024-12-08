Как превратить советский сервант в стильную часть интерьера

Многие молодые люди считают мебель из советских квартир устаревшей, однако с немного творческим подходом такие вещи, как популярный в СССР сервант, могут стать стильным элементом современного интерьера. Этот винтажный предмет не только добавит уникальности вашему дому, но и станет функциональным дополнением.
Сервант, или буфет, часто был оборудован стеклянными дверцами или открытыми полками. Это был не просто шкаф для хранения — он служил витриной для демонстрации ценных вещей:
Сервант являлся своеобразным символом статуса семьи и был важной частью домашнего интерьера.
Чтобы превратить старый сервант в стильный предмет мебели, его стоит немного обновить. Вот несколько простых шагов:
1. Реставрация
2. Добавление подсветки
Оснастите полки серванта декоративной подсветкой. Это выделит предметы на полках и придаст мебели современный вид. Подсветка особенно эффектно смотрится в тёмных помещениях или при вечернем освещении.
3. Новый функционал
Используйте сервант для хранения современного декора:
Сервант можно также адаптировать под барную стойку, хранилище для бокалов или место для домашней мини-оранжереи.
Буфет (фр buffet) — предмет кухонной мебели для хранения посуды, столовых приборов, столового белья, некоторых продуктов питания и напитков.
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