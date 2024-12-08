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Как превратить советский сервант в стильную часть интерьера

1:58
Недвижимость

Многие молодые люди считают мебель из советских квартир устаревшей, однако с немного творческим подходом такие вещи, как популярный в СССР сервант, могут стать стильным элементом современного интерьера. Этот винтажный предмет не только добавит уникальности вашему дому, но и станет функциональным дополнением.

мебель
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
мебель

Как использовали сервант в советское время

Сервант, или буфет, часто был оборудован стеклянными дверцами или открытыми полками. Это был не просто шкаф для хранения — он служил витриной для демонстрации ценных вещей:

  • дорогих сервизов, использовавшихся по особым случаям,
  • статуэток,
  • фоторамок,
  • книг,
  • почётных грамот.

Сервант являлся своеобразным символом статуса семьи и был важной частью домашнего интерьера.

Как вписать сервант в современный интерьер

Чтобы превратить старый сервант в стильный предмет мебели, его стоит немного обновить. Вот несколько простых шагов:

1. Реставрация

  • Удалите старый лак и покрасьте мебель в новый цвет, который подходит вашему интерьеру.
  • Для нейтрального дизайна выберите спокойные оттенки (серый, белый, молочный).
  • Для создания яркого акцента используйте насыщенные цвета, например, изумрудный, глубокий синий или тёмно-красный.

2. Добавление подсветки

Оснастите полки серванта декоративной подсветкой. Это выделит предметы на полках и придаст мебели современный вид. Подсветка особенно эффектно смотрится в тёмных помещениях или при вечернем освещении.

3. Новый функционал

Используйте сервант для хранения современного декора:

  • дизайнерских ваз,
  • стильной посуды,
  • книг и сувениров.

Сервант можно также адаптировать под барную стойку, хранилище для бокалов или место для домашней мини-оранжереи.

Уточнения

Буфет (фр buffet) — предмет кухонной мебели для хранения посуды, столовых приборов, столового белья, некоторых продуктов питания и напитков.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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