Как превратить советский сервант в стильную часть интерьера

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие молодые люди считают мебель из советских квартир устаревшей, однако с немного творческим подходом такие вещи, как популярный в СССР сервант, могут стать стильным элементом современного интерьера. Этот винтажный предмет не только добавит уникальности вашему дому, но и станет функциональным дополнением.

Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ мебель

Как использовали сервант в советское время

Сервант, или буфет, часто был оборудован стеклянными дверцами или открытыми полками. Это был не просто шкаф для хранения — он служил витриной для демонстрации ценных вещей:

дорогих сервизов, использовавшихся по особым случаям,

статуэток,

фоторамок,

книг,

почётных грамот.

Сервант являлся своеобразным символом статуса семьи и был важной частью домашнего интерьера.

Как вписать сервант в современный интерьер

Чтобы превратить старый сервант в стильный предмет мебели, его стоит немного обновить. Вот несколько простых шагов:

1. Реставрация

Удалите старый лак и покрасьте мебель в новый цвет, который подходит вашему интерьеру.

Для нейтрального дизайна выберите спокойные оттенки (серый, белый, молочный).

Для создания яркого акцента используйте насыщенные цвета, например, изумрудный, глубокий синий или тёмно-красный.

2. Добавление подсветки

Оснастите полки серванта декоративной подсветкой. Это выделит предметы на полках и придаст мебели современный вид. Подсветка особенно эффектно смотрится в тёмных помещениях или при вечернем освещении.

3. Новый функционал

Используйте сервант для хранения современного декора:

дизайнерских ваз,

стильной посуды,

книг и сувениров.

Сервант можно также адаптировать под барную стойку, хранилище для бокалов или место для домашней мини-оранжереи.

Уточнения

Буфет (фр buffet) — предмет кухонной мебели для хранения посуды, столовых приборов, столового белья, некоторых продуктов питания и напитков.



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