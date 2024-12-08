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Поддержание чистоты в ванной комнате: лёгкие шаги к успеху

1:42
Недвижимость

Поддержание чистоты в ванной комнате может показаться сложной задачей, но с правильным подходом и заранее продуманными решениями это становится гораздо проще. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вашей ванной всегда выглядеть красиво и ухоженно.

Стильная ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная ванная комната

1. Обеспечьте качественную вентиляцию

На этапе ремонта или планировки ванной комнаты особое внимание уделите вентиляции. Хорошо работающая система позволит избежать появления грибка на стенах, полу и других поверхностях, а также избавит вас от необходимости регулярного проветривания.

2. Выбирайте светлую гладкую плитку

Темная плитка делает следы от капель и разводов более заметными, поэтому лучше выбрать светлые оттенки. Также гладкая поверхность плитки проще в уходе: в отличие от рельефной, она не накапливает пыль и грязь в углублениях.

3. Используйте серую затирку

Белая затирка для межплиточных швов быстро пачкается и требует частой чистки. Серая затирка гораздо практичнее, так как дольше сохраняет аккуратный внешний вид и выглядит эстетично даже при длительном использовании.

4. Отдайте предпочтение эмали вместо акрила

Эмалированные ванны легче мыть, так как материал не имеет пор, в которых могла бы накапливаться грязь. Эмаль устойчива к бытовой химии и сохраняет привлекательный внешний вид надолго. Акриловые ванны, напротив, требуют больше времени и усилий для очистки, а также могут портиться под воздействием внешних факторов.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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