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В Москве значительно увеличилось количество ЖК, относящихся к классам комфорт-плюс и бизнес

1:39
Недвижимость

Несмотря на увеличение ключевой ставки, отмену льготной ипотеки и повышение ставок по кредитам, объём ввода нового жилья на рынок продолжает расти. Максимальный рост зафиксирован в сегменте "бизнес".

Москва-река
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москва-река

Согласно исследованию аналитиков Level Group, за девять месяцев 2024 года объём нового предложения в сегменте бизнес-класса на 46% превысил показатель за аналогичный период прошлого года, а в комфорт-классе снизился на 6%. На конец сентября в бизнес-классе было введено 1,7 млн кв. м, а в комфорт-классе — 1 млн кв. м.

Эксперты отмечают, что такая ситуация на рынке Москвы обусловлена повышением требований города к проектам и ростом запросов покупателей, что приводит к удорожанию стоимости проектов. Также влияют растущие цены на строительные материалы, рабочую силу и землю, сообщает Газета.Ru.

Однако строительство "проходного" комфорт-класса становится слишком дорогим для многих девелоперов, поэтому они предпочитают поднимать класс своих объектов и продавать их дороже. В результате появляется "комфорт плюс", который по качеству ближе к бизнес-классу, но дешевле.

Для сохранения маржинальности девелоперы должны учитывать важные аспекты для клиентов и оптимизировать расходы на реализацию проектов. Важными аспектами являются благоустройство двора, озеленение территории, качественные инженерные системы и дизайн.

Уточнения

Жилой комплекс — это один или (чаще) несколько индивидуальных или многоквартирных жилых домов, объединённых единой, специально спланированной территорией, построенных в едином архитектурном стиле и образующих единую территориально-пространственную целостность.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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