В Москве значительно увеличилось количество ЖК, относящихся к классам комфорт-плюс и бизнес

Несмотря на увеличение ключевой ставки, отмену льготной ипотеки и повышение ставок по кредитам, объём ввода нового жилья на рынок продолжает расти. Максимальный рост зафиксирован в сегменте "бизнес".
Согласно исследованию аналитиков Level Group, за девять месяцев 2024 года объём нового предложения в сегменте бизнес-класса на 46% превысил показатель за аналогичный период прошлого года, а в комфорт-классе снизился на 6%. На конец сентября в бизнес-классе было введено 1,7 млн кв. м, а в комфорт-классе — 1 млн кв. м.
Эксперты отмечают, что такая ситуация на рынке Москвы обусловлена повышением требований города к проектам и ростом запросов покупателей, что приводит к удорожанию стоимости проектов. Также влияют растущие цены на строительные материалы, рабочую силу и землю, сообщает Газета.Ru.
Однако строительство "проходного" комфорт-класса становится слишком дорогим для многих девелоперов, поэтому они предпочитают поднимать класс своих объектов и продавать их дороже. В результате появляется "комфорт плюс", который по качеству ближе к бизнес-классу, но дешевле.
Для сохранения маржинальности девелоперы должны учитывать важные аспекты для клиентов и оптимизировать расходы на реализацию проектов. Важными аспектами являются благоустройство двора, озеленение территории, качественные инженерные системы и дизайн.
Жилой комплекс — это один или (чаще) несколько индивидуальных или многоквартирных жилых домов, объединённых единой, специально спланированной территорией, построенных в едином архитектурном стиле и образующих единую территориально-пространственную целостность.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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