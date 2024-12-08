Если вы увидели это насекомое в ванной, у вас серьёзные неприятности

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что появление определённого насекомого в вашей квартире может быть тревожным сигналом о наличии плесени, даже если вы не замечаете других явных признаков этого неприятного явления?

Фото: commons.wikimedia.org by Bushnest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Серебристая чешуйница

Если вы столкнулись с таким насекомым у себя дома, то следует незамедлительно принять меры!

Это небольшое блестящее насекомое серебристого цвета, длиной 1-2 сантиметра, с удлинённым телом, покрытым чешуёй. Оно проявляет активность в ночное время и часто обитает во влажных и тёмных местах, таких как ванные комнаты, подвалы или кухни. Это насекомое предпочитает высокую влажность и тёплую среду, поэтому его можно часто встретить в домах с плохой вентиляцией или протечками воды, пишет венгерское издание Femcafe.hu.

Оно питается органическими материалами, включая бумагу, клей, плесень, а иногда даже может добраться до пищи. Присутствие этих насекомых может сигнализировать о проблеме с плесенью, поскольку они любят влагу, что также создает благоприятные условия для развития грибка.

Хотя эти насекомые не представляют опасности для здоровья, их появление может создать эстетический дискомфорт и в долгосрочной перспективе привести к порче материалов в доме. Чтобы предотвратить их появление, рекомендуется снизить уровень влажности, регулярно проветривать помещение и правильно хранить продукты питания и бумажные изделия.

Это не что иное, как серебристая чешуйница — удивительное насекомое, известное своей способностью к выживанию. Она может прожить несколько месяцев без еды, если условия окружающей среды позволяют ей это сделать.

Если мы видим их в квартире, это не очень хороший знак: они не только могут быть неприятными, но и их присутствие может свидетельствовать о наличии плесени. Это насекомое обычно можно найти на полу в ванной или кухне, так как оно быстро скользит, но когда чувствует опасность, замирает и снова начинает убегать.

Чтобы избавиться от серебристых чешуйниц и предотвратить их повторное появление, необходимо снизить влажность и правильно проветривать квартиру, так как эти насекомые предпочитают влажную среду. Эффективным шагом может стать использование осушителей и устранение протечек воды и заплесневелых участков. Их укрытия можно обнаружить и устранить с помощью тщательной уборки, особенно уделяя внимание щелям, углам и участкам под мебелью. Также важно хранить продукты питания и предметы из бумаги в закрытом и сухом месте.

Использование инсектицидов, таких как спреи с пиретрином, может дать быстрые результаты. Однако могут помочь и самодельные ловушки, например, влажные бумажные полотенца, к которым чешуйница притягивается, а затем уничтожается. Кизельгур — природное вещество, которое также эффективно, так как повреждает экзоскелет чешуи. Однако для долгосрочной защиты всегда стоит уделять внимание снижению влажности и поддержанию чистоты в доме.

Уточнения

Обыкнове́нная чешу́йница или сахарная чешуйница (лат. Lepisma saccharina), — мелкое бескрылое насекомое из отряда щетинохвосток, часто обитающее в жилых домах или на продовольственных складах.



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