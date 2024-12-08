Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Недостаток № 1: пеллеты не любят влаги

Древесные гранулы производятся из остатков лесопильных, деревообрабатывающих или устойчиво управляемых лесов. Таким образом, сырье, из которого они изготовлены, является натуральным материалом, особенно чувствительным к влаге. Гранулы всегда следует хранить вдали от влаги и хранить в проветриваемом помещении.

Фото: Flickr by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пеллеты

Недостаток № 2: место для хранения

Чтобы купить пеллеты по самой выгодной цене, разумнее всего заказывать их на поддонах или, что еще лучше, оптом. Если у вас нет места для хранения, покупка в мешке может стать очень дорогой.

Недостаток № 3: большие начальные инвестиции

Если сравнить печь на пеллетах с дровяной печью, первая может оказаться вдвое дороже второй. Тем не менее за исключением особого периода, когда цены на пеллеты резко выросли, цена этого топлива обычно колеблется меньше, чем газ, электричество.

Недостаток № 4: режим отопления, зависящий от электричества

Этот последний недостаток действительно следует учитывать. Печь на пеллетах оснащена электронной системой зажигания, работающей от электричества. Таким образом, если вы не оснастите ее небольшой солнечной панелью, не установите аккумулятор для дома или инвертор, она не будет работать в случае отключения электроэнергии.

Уточнения

Топливные пеллеты — цилиндрические гранулы из древесных отходов.





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