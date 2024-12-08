Как оттереть линзы очков без разводов? Используйте эту палочку-выручалочку

Для того чтобы очки прослужили как можно дольше, за ними необходимо правильно ухаживать. Этот аксессуар постоянно пачкается: пыль, грязь, песок, мусор, отпечатки пальцев, засохшие капли воды. Именно эти факторы сокращают срок службы стекол.
Кроме того, загрязнение ухудшает видимость, а также приводит к снижению остроты зрения. Поэтому так важно знать правила ухода и следовать им. Таким образом, оправа и линзы сохранят свой первоначальный вид и безопасность.
Чтобы правильно чистить очки с линзами, нужно купить салфетки из микрофибры и специальный спрей с функцией очистки.
Никогда не протирайте очки бумажными полотенцами, краями одежды или другими материалами. Дело в том, что они повреждают ваши очки, и вы даже не осознаете этого.
Бумага и жесткая ткань оставляют за собой следы и микротрещины. Со временем это приведет к помутнению стекол и заметным царапинам на линзах. Используйте только специальные средства, которые продаются в магазинах оптики.
Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.