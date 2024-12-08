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Как оттереть линзы очков без разводов? Используйте эту палочку-выручалочку

1:11
Недвижимость

Как правильно чистить стекла

Для того чтобы очки прослужили как можно дольше, за ними необходимо правильно ухаживать. Этот аксессуар постоянно пачкается: пыль, грязь, песок, мусор, отпечатки пальцев, засохшие капли воды. Именно эти факторы сокращают срок службы стекол.

Очки
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain
Очки

Кроме того, загрязнение ухудшает видимость, а также приводит к снижению остроты зрения. Поэтому так важно знать правила ухода и следовать им. Таким образом, оправа и линзы сохранят свой первоначальный вид и безопасность.

Чтобы правильно чистить очки с линзами, нужно купить салфетки из микрофибры и специальный спрей с функцией очистки.

Никогда не протирайте очки бумажными полотенцами, краями одежды или другими материалами. Дело в том, что они повреждают ваши очки, и вы даже не осознаете этого.

Бумага и жесткая ткань оставляют за собой следы и микротрещины. Со временем это приведет к помутнению стекол и заметным царапинам на линзах. Используйте только специальные средства, которые продаются в магазинах оптики.

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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