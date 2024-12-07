Россиян предупредили о фальшивых платежках ЖКХ

Среди счетов на оплату услуг ЖКХ иногда встречаются подделки. Об этом стал известен благодаря предупреждению пресс-службы Регионального информационного центра (РИЦ).

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мошенник

Как отметили эксперты, фальшивые платежные документы могут отправляться как по электронной почте, так и оставляться в почтовых ящиках. При этом QR-коды в таких квитанциях перенаправляют на фишинговые сайты, где мошенники получают доступ к личным данным пользователей или могут совершать несанкционированные списания со счета, сообщает URA. RU.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют внимательно проверять информацию при оплате коммунальных услуг через QR-код. В мобильном банке обязательно должны отображаться правильные реквизиты получателя, номер лицевого счета и адрес, указанный в квитанции.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.