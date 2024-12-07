Перестанет обрастать жиром и нагаром: как качественно очистить поверхность сковороды

Очистка сковородок — задача не из легких. Со временем даже самые дорогие кухонные принадлежности покрываются жиром и нагаром, а еда может начинать пригорать.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Как эффективно восстановить поверхность сковороды рассказали эксперты. Это поможет вернуть её первоначальные свойства, и вы избавитесь от проблемы пригорания продуктов в процессе готовки. Для этого понадобятся три недорогих средства. О пользе этого метода рассказали на канале "Практичные советы".

Сначала на дно сковороды насыпьте три столовые ложки пищевой соды. Затем добавьте половину стакана любого уксуса, и вы увидите, как начнется бурная реакция с шипением. После этого нужно добавить половину стакана спирта и поставить сковороду на плиту.

Когда смесь закипит, держите её на огне еще 3-5 минут. Затем аккуратно слейте средства и тщательно промойте сковороду. После такой процедуры ваше покрытие восстановится, и еда больше не будет к нему прилипать.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .





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