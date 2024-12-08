Как Калининград становится точкой притяжения для новых владельцев жилья

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Калининградская область привлекает россиян благодаря своему уникальному климату, природным красотам и развитой инфраструктуре. Регион активно развивается, особенно в сфере строительства жилья. В Калининграде и на курортах строятся новые квартиры, которые привлекают не только местных, но и приезжих. В области представлено большое количество жилых комплексов, от комфорт-класса до премиум-сегмента.

Фото: commons.wikimedia.org by Kamstyler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ королевские ворота в Калининграде

Цены на недвижимость варьируются в зависимости от локации: в самом городе жилье значительно дешевле, чем на популярных курортах, таких как Светлогорск и Зеленоградск. Здесь активно строят местные и московские застройщики. Рынок жилья особенно растет в Калининграде, где наблюдается высокая миграция, а также в курортных районах, где строятся дорогие апартаменты и элитное жилье. Строительство также активно ведется в пригорода, таких как Гурьевск, где растет промышленность и увеличивается число рабочих мест.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.



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