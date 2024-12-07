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Как высокие ипотечные ставки разрушают мечты простых россиян о собственном жилье

1:15
Недвижимость

Ситуация с жильем в России в последние годы стала крайне напряжённой. Для многих граждан, особенно в провинции, покупка квартиры стала невозможной из-за повышения цен и роста ипотечных ставок. Несмотря на существующие льготные программы, такие как сельская ипотека, они доступны ограниченному числу людей, например, только молодым семьям или IT-специалистам.

Ипотека
Фото: pxhere.com
Ипотека

Эти факторы  делают покупку жилья невозможной для большинства граждан, чьи зарплаты в регионах не позволяют им получить ипотеку с такими высокими процентами. Даже для того, чтобы купить "вторичку" средней стоимости, необходимо иметь доход в 200-300 тысяч рублей, что является нереальным для подавляющего большинства трудоспособных людей.

В условиях экономической нестабильности и роста цен на аренду многие вынуждены искать альтернативные варианты жилья: старые дома, садовые домики или аварийные квартиры. Ситуация ухудшается, и, по мнению экспертов, государству предстоит принимать меры, такие как выкуп неликвидных новостроек для предоставления их населению в социальный найм, что могло бы хоть как-то решить проблему с доступностью жилья.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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