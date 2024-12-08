Как продать старую мебель и получить за неё деньги

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда приходит время избавиться от старой мебели, многие люди предпочитают просто оставить её у мусорных контейнеров или рядом с подъездом, надеясь, что кто-то заберет. Однако такой способ утилизации может привести к штрафам: за неправильное размещение крупного мусора в общественных местах предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей для организаций и до 5 тысяч рублей для частных лиц. Поэтому важно правильно утилизировать мебель, выбрасывая её в подходящие контейнеры или отдавая на переработку в специализированные компании.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная

Важно помнить, что сжигание мебели наносит вред экологии и здоровью, так как при горении выделяются токсичные вещества. Кроме того, существуют и другие способы избавиться от старых предметов мебели, не только через утилизацию, но и с помощью продажи. Мебель, находящаяся в хорошем состоянии, может быть продана через онлайн-платформы, такие как "Авито". Для этого нужно правильно оформить объявление, указав марку, состояние и фотографии предмета, что позволит быстро найти покупателя.

Также можно отдать мебель на переработку, однако при этом стоит быть внимательным и выбирать надежные компании, проверяя их лицензии и репутацию. Важно сравнивать цены на услуги и убедиться, что фирма не является мошеннической.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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