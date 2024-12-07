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Как очистить мягкую мебель от пятен и сохранить её в идеальном состоянии

1:12
Недвижимость

Мягкая мебель требует регулярного ухода, чтобы сохранить свой внешний вид и чистоту обивки. Загрязнения, такие как пятна от напитков или лап домашних животных, могут существенно испортить интерьер и создать дискомфорт. Для очистки мебели можно использовать как народные средства, так и химические составы, но главное — выбирать их с учетом типа ткани. Перед тем как приступать к чистке, необходимо подготовить мебель: очистить от пыли и определить тип загрязнения.

Мужчина занимается профессиональной уборкой дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Для большинства тканей предпочтительна сухая чистка, но если на обивке имеются пятна, потребуется более глубокая уборка. Важно соблюдать осторожность при нанесении средств и не допустить чрезмерного увлажнения ткани. Для более сложных загрязнений можно использовать влажную чистку с мягкой щеткой или губкой. Независимо от выбранного метода, рекомендуется сначала протестировать средство на небольшом участке, чтобы не повредить ткань.

Регулярная очистка и правильный выбор средств помогут сохранить мебель в хорошем состоянии и избежать дорогостоящих услуг клининговых компаний.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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