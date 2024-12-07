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Как распознать и избавиться от плесени в ванной

1:22
Недвижимость

Плесень — это грибок, который может стать серьезной проблемой в жилых помещениях, особенно в ванной комнате, где условия для её роста наиболее благоприятны. Существует несколько видов плесени, включая черную, зеленую и розовую, каждый из которых предпочитает определённые условия.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Черная плесень (Aspergillus niger) часто вызывает заболевания дыхательных путей, а розовая плесень (Serratia marcescens) может появляться в местах с плохой водопроводной системой. Плесень проникает в пористые материалы, такие как кафель и бетон, делая её удаление сложным. Основными факторами её распространения являются высокая влажность, плохая вентиляция и утечки воды.

Для борьбы с плесенью важно не только использовать средства для уничтожения грибка, но и предотвратить её повторное появление, устранив причины: повысив вентиляцию, уменьшив влажность и исправив дефекты в строительных материалах. Промышленные средства, такие как Cillit Bang или Mellerud, эффективно уничтожают плесень, но также можно использовать народные средства, такие как уксус, сода, йод или перекись водорода.

Важно помнить, что в более сложных случаях лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать повторного заражения.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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