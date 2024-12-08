Забудьте о беспорядке! Вот как эффективно организовать хранение обуви в прихожей

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда количество обуви в квартире растет, важно правильно организовать её хранение. Помимо очевидных полок, пространство в прихожей можно организовать более эргономично.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Хорошим вариантом будет установка скамейки с подставкой для обуви или комода с выдвижными ящиками, которые помогут скрыть обувь от глаз.

В квартирах с гардеробной можно выделить пространство для обуви в ней, а для красивых туфель или ботинок можно создать стеклянную витрину.

Если есть лестница, пространство под ней можно превратить в удобное место для хранения обуви, эффективно используя каждый уголок.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..



Гардероб — помещение для хранения одежды и переодевания.



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