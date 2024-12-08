Это сразу заметно гостям! Признаки плохих обоев в прихожей

При выборе обоев для прихожей следует учитывать стиль интерьера. Классический стиль лучше всего дополнят спокойные цвета и небольшие рисунки, такие как цветочные или геометрические.
В современных интерьерах уместны более контрастные обои, например, чёрно-белые или с яркими принтами.
Износостойкость и влагостойкость — важные качества, так как прихожая часто подвержена загрязнениям и износу.
Для прихожей с низким потолком нужны светлые обои с вертикальными линиями. Они зрительно приподнимут потолок, а если в прихожей много дверных проёмов, выбирайте обои без крупного рисунка, чтобы при открывании дверей узор не терялся.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.
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