Это сразу заметно гостям! Признаки плохих обоев в прихожей

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При выборе обоев для прихожей следует учитывать стиль интерьера. Классический стиль лучше всего дополнят спокойные цвета и небольшие рисунки, такие как цветочные или геометрические.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Прихожая

В современных интерьерах уместны более контрастные обои, например, чёрно-белые или с яркими принтами.

Износостойкость и влагостойкость — важные качества, так как прихожая часто подвержена загрязнениям и износу.

Для прихожей с низким потолком нужны светлые обои с вертикальными линиями. Они зрительно приподнимут потолок, а если в прихожей много дверных проёмов, выбирайте обои без крупного рисунка, чтобы при открывании дверей узор не терялся.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



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