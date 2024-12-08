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Это сразу заметно гостям! Признаки плохих обоев в прихожей

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

При выборе обоев для прихожей следует учитывать стиль интерьера. Классический стиль лучше всего дополнят спокойные цвета и небольшие рисунки, такие как цветочные или геометрические.

Прихожая
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Прихожая

В современных интерьерах уместны более контрастные обои, например, чёрно-белые или с яркими принтами.

Износостойкость и влагостойкость — важные качества, так как прихожая часто подвержена загрязнениям и износу. 

Для прихожей с низким потолком нужны светлые обои с вертикальными линиями. Они зрительно приподнимут потолок, а если в прихожей много дверных проёмов, выбирайте обои без крупного рисунка, чтобы при открывании дверей узор не терялся.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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