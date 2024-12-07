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Сплошное разочарование! 3 основных ошибки, которые портят интерьер ванной

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

В маленькой ванной важно правильно подобрать сантехнику. Неверно выбранные размеры могут сделать использование раковины или душа неудобным.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Лучше всего выбирать стандартные размеры, которые позволят сохранить комфорт. Стиральная машина, установленная под раковиной, может быть удобной, но в случае поломки или протечки это создаст дополнительные проблемы.

Важно также не экономить на освещении: один светильник в маленькой ванной комнаты не обеспечит необходимого света для функциональных зон.

Неправильный выбор отделочных материалов — ещё одна ошибка, которая может перегрузить пространство. Лучше использовать не более двух разных материалов, чтобы сохранить гармонию.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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