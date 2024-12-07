Сплошное разочарование! 3 основных ошибки, которые портят интерьер ванной

В маленькой ванной важно правильно подобрать сантехнику. Неверно выбранные размеры могут сделать использование раковины или душа неудобным.
Лучше всего выбирать стандартные размеры, которые позволят сохранить комфорт. Стиральная машина, установленная под раковиной, может быть удобной, но в случае поломки или протечки это создаст дополнительные проблемы.
Важно также не экономить на освещении: один светильник в маленькой ванной комнаты не обеспечит необходимого света для функциональных зон.
Неправильный выбор отделочных материалов — ещё одна ошибка, которая может перегрузить пространство. Лучше использовать не более двух разных материалов, чтобы сохранить гармонию.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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