Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский актёр Марк Эйдельштейн заменит Брэда Питта в продолжении Мистера и миссис Смит
Как выбрать рябину для сада: лучшие сорта для дачного участка
Редкий цвет северного сияния в Японии озадачил учёных
Объёмы производства отечественного бренда Xcite снижаются
Удобное бронирование билетов для многодетных семей in action
Физическая активность спасает от последствий недосыпа: выводы учёных
Чемпионка США перед своими прыжками вдохновлялась прокатами Туктамышевой
Виноград на зиму: когда и как укрывать, чтобы избежать ошибок
Фильм Руки вверх! снимут с показа из-за судебных разборок между участниками группы

Секреты, которые скрывают продавцы батарей! Чугун, алюминий или биметалл — что реально лучше?

1:21
Недвижимость

Каждый тип радиаторов имеет свои плюсы и минусы, поэтому перед покупкой батарей для квартиры важно учитывать несколько ключевых факторов.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Чугунные радиаторы славятся своей долговечностью и способностью сохранять тепло. Они устойчивы к ржавчине и выдерживают перепады давления, что делает их идеальным вариантом для квартир с центральным отоплением.

Однако многие современные покупатели воспринимают их как устаревший выбор. Об этом в интервью порталу 56orb. ru рассказал эксперт Антон Тюрин.

Алюминиевые батареи, напротив, легки, быстро нагреваются и имеют доступную цену. Но их основной недостаток — подверженность коррозии и чувствительность к качеству теплоносителя, что ограничивает их долговечность.

Хорошей альтернативой, по словам Тюрина, могут стать биметаллические радиаторы. Они отличаются высокой теплоотдачей, выдерживают перепады давления и температуры, а также имеют сравнительно низкую стоимость. Однако их срок службы может сократиться из-за риска ржавчины.

Эксперт рекомендует для квартир с центральным отоплением выбирать чугунные или биметаллические батареи, так как они лучше справляются с условиями эксплуатации.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Последние материалы
Российский актёр Марк Эйдельштейн заменит Брэда Питта в продолжении Мистера и миссис Смит
Как выбрать рябину для сада: лучшие сорта для дачного участка
Редкий цвет северного сияния в Японии озадачил учёных
Объёмы производства отечественного бренда Xcite снижаются
Удобное бронирование билетов для многодетных семей in action
Физическая активность спасает от последствий недосыпа: выводы учёных
Чемпионка США перед своими прыжками вдохновлялась прокатами Туктамышевой
Виноград на зиму: когда и как укрывать, чтобы избежать ошибок
Фильм Руки вверх! снимут с показа из-за судебных разборок между участниками группы
Норматив стоимости квадратного метра жилья в России снизится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.