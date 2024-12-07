Секреты, которые скрывают продавцы батарей! Чугун, алюминий или биметалл — что реально лучше?

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый тип радиаторов имеет свои плюсы и минусы, поэтому перед покупкой батарей для квартиры важно учитывать несколько ключевых факторов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Чугунные радиаторы славятся своей долговечностью и способностью сохранять тепло. Они устойчивы к ржавчине и выдерживают перепады давления, что делает их идеальным вариантом для квартир с центральным отоплением.

Однако многие современные покупатели воспринимают их как устаревший выбор. Об этом в интервью порталу 56orb. ru рассказал эксперт Антон Тюрин.

Алюминиевые батареи, напротив, легки, быстро нагреваются и имеют доступную цену. Но их основной недостаток — подверженность коррозии и чувствительность к качеству теплоносителя, что ограничивает их долговечность.

Хорошей альтернативой, по словам Тюрина, могут стать биметаллические радиаторы. Они отличаются высокой теплоотдачей, выдерживают перепады давления и температуры, а также имеют сравнительно низкую стоимость. Однако их срок службы может сократиться из-за риска ржавчины.

Эксперт рекомендует для квартир с центральным отоплением выбирать чугунные или биметаллические батареи, так как они лучше справляются с условиями эксплуатации.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.