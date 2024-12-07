Секреты, которые скрывают продавцы батарей! Чугун, алюминий или биметалл — что реально лучше?

Каждый тип радиаторов имеет свои плюсы и минусы, поэтому перед покупкой батарей для квартиры важно учитывать несколько ключевых факторов.
Чугунные радиаторы славятся своей долговечностью и способностью сохранять тепло. Они устойчивы к ржавчине и выдерживают перепады давления, что делает их идеальным вариантом для квартир с центральным отоплением.
Однако многие современные покупатели воспринимают их как устаревший выбор. Об этом в интервью порталу 56orb. ru рассказал эксперт Антон Тюрин.
Алюминиевые батареи, напротив, легки, быстро нагреваются и имеют доступную цену. Но их основной недостаток — подверженность коррозии и чувствительность к качеству теплоносителя, что ограничивает их долговечность.
Хорошей альтернативой, по словам Тюрина, могут стать биметаллические радиаторы. Они отличаются высокой теплоотдачей, выдерживают перепады давления и температуры, а также имеют сравнительно низкую стоимость. Однако их срок службы может сократиться из-за риска ржавчины.
Эксперт рекомендует для квартир с центральным отоплением выбирать чугунные или биметаллические батареи, так как они лучше справляются с условиями эксплуатации.
Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.