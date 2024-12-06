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Спальня с выходом на балкон — тренд 2025 года, который нельзя пропустить

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Спальня — с балконным окном наполняется естественным светом и свежим воздухом, создавая уютную атмосферу. Чтобы пространство выглядело гармонично, важно грамотно его обустроить.

Спальня с балконным окном
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Спальня с балконным окном

Расположите кровать так, чтобы наслаждаться видом из окна. Если позволяет площадь, выделите зоны: уголок для чтения с креслом и торшером или рабочее место с письменным столом. Используйте мебель, текстиль и освещение для мягкого разделения пространства.

Оформите балкон растениями, небольшим столиком и стульями. Для остеклённых балконов подойдут лёгкие шторы, создающие приватность, но пропускающие свет.

Выбирайте светлые тона — белый, бежевый, пастельные оттенки. Они визуально расширяют пространство и гармонируют с деревянными элементами. Акценты можно расставить с помощью яркого текстиля или мебели.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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