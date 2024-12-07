В России наблюдается резкое снижение количества выданных ипотечных кредитов

В ноябре текущего года российские банки предоставили ипотечные кредиты на сумму 259,7 миллиарда рублей, что почти на 65% меньше, чем в ноябре 2023 года. Такие данные приводит консалтинговая компания Frank RG.
Согласно отчёту, объём выданных ипотечных кредитов в ноябре 2024 года на 27% ниже, чем в октябре 2024 года, и на 64,9% меньше, чем в ноябре 2023 года. В количественном выражении также наблюдается снижение на 26,6% по сравнению с октябрём 2024 года, а годовая динамика указывает на уменьшение на 68% к ноябрю 2023 года.
Эксперты считают, что снижение показателей может быть связано с исчерпанием лимитов по государственным программам и увеличением ставок по ипотеке после очередного повышения ключевой ставки.
Кроме того, средний размер выданного кредита немного уменьшился к октябрю (на 0,6%) и составил в ноябре 4,5 миллиона рублей.
Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.
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